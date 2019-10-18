السجواني يتوقع تعافي العقارخلال عامين إذا توقف التطوير عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، إن على مطوري العقارات الامتناع عن إطلاق أي مشاريع سكنية جديدة في دبي لمدة عام على الأقل، لكي يتمكن السوق من الانتعاش بعد تراجع الأسعار. وأضاف ل «رويترز» أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار العقارات، مشيراً إلى أن شركته أطلقت مشروعاً واحداً حتى الآن هذا العام، مقارنة بمشروعين في 2018، وما يقرب من 5 أو 6 مشاريع في السنوات السابقة.

وأوضح أن السوق سيبدأ في التعافي خلال عامين في حال لم تكن هناك عمليات إطلاق جديدة للمشاريع في نفس الفترة، ومع ذلك قال إن المشاريع التي تم إطلاقها بالفعل يجب أن تمضي قدماً. (رويترز)