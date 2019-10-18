«أبوظبي للقوارب» يستقطب أعداداً تفوق التوقعات بمشاركة إماراتية متميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

أوضح سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «أيدكس» أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019، قد شهد حضوراً كبيراً من قبل كبار الشخصيات والزوار خلال اليومين الأول والثاني لانطلاق فعالياته، مشيراً إلى أن هذا الحضور الكبير قد فاق التوقعات وأكد نجاح هذا الحدث الكبير والمهم الذي يشهد مشاركة شركات محلية وإقليمية وعالمية من 27 دولة.

وذكر المنصوري أن المعرض حرص على مشاركة الشركات الإماراتية التي يملكها رواد الأعمال، وذلك دعماً لهم ولمشاريعهم ولإنجاح المشاركة الإماراتية في صناعة القوارب واليخوت، موضحاً أن الجناح الإماراتي الخاص بالشركات الإماراتية الصغيرة يضم 5 شركات تعمل في قطاع اليخوت والقوارب ومعداتها.

وذكر أن الصناعة الإماراتية في مجال اليخوت والقوارب تتمتع بسمعة طيبة على مستوى منطقة الخليج أو العالم.

وذكر المنصوري أن الدورة الثانية الحالية شهدت نمواً ملحوظاً؛ حيث زادت المساحة الإجمالية للمعرض في دورته الحالية لتبلغ 40 ألف متر مربع مقارنة ب31 ألف متر مربع في دورته الأولى عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 29%، وفيما يتعلق بالشركات العارضة والعلامات التجارية، فقد زاد عددها ليصبح 284 شركة عارضة وعلامة تجارية مقارنة ب270 عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 5%.وبين المنصوري أن المعرض يجمع بين أصالة وعراقة الماضي من خلال الجولات البحرية في القوارب التقليدية التي استعملها الآباء والأجداد في الصيد واستخراج اللؤلؤ، واليخوت الفاخرة والقوارب الحديثة المزودة بكافة سبل الرفاهية والتكنولوجية المتقدمة، إضافة لخوض تجربة الصيد في عالم الواقع الافتراضي.

وذكر علي غانم الفلاسي مدير عام الفلاسي مارين، أن الشركة تشارك للمرة الأولى لعرض أحد أحدث قواربها، موضحاً أن الشركة تمكنت من بيع قواربها في الكويت ولبنان وماضية في إنتاج القوارب التي تلقى إقبالاً مهماً من محبي البحر والصيد.

تطلعات ودعم

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وأكد الكابتن سيف المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في دائرة النقل، أهمية المعرض في تلبية احتياجات وتحقيق تطلعات أفراد المجتمع من محبي ممارسة الأنشطة البحرية ودعم القطاع البحري الترفيهي في الإمارة، مضيفاً أن المعرض يوفر فرصة مهمة لشريحة واسعة من أفراد المجتمع للاطّلاع على آخر التطورات والاتجاهات الخاصة بهذا القطاع، في وقت يزداد فيه الاهتمام بالأنشطة البحرية والإقبال على اقتناء القوارب الترفيهية واليخوت في إمارة أبوظبي مع تحولها إلى وجهة رائدة للأنشطة البحرية الجذابة نظراً لما تتمتع به من جزر خلابة وشواطئ طبيعية ومنتجعات شاطئية رائعة.

وذكر المهيري أن دائرة النقل تقوم حالياً بتطوير خطط النقل البحري بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز الربط والتنقل الآمن بين الجزر والمناطق البحرية والمحميات الطبيعية، لتلبية احتياجات المجتمع وزيادة الجذب السياحي ودعم الأنشطة البحرية في مياه الإمارة، مع تطوير الممرات المائية والارتقاء بالخدمات والمرافق البحرية التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز صناعة الترفيه البحري وزيادة الطلب على القوارب والأنشطة البحرية من قبل السكان والسائحين.

بحرنا تراثنا

وجرى خلال المعرض عرض الفيلم الوثائقي«بحرنا تراثنا»، الذي يستعرض حالة مصائد الأسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخطة الحماية والتعافي طويلة الأمد لمصايد الأسماك، التي وضعتها هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لإعادة تأهيل المخزون السمكي بالدولة.