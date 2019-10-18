«النقد العربي»: الإمارات تخطط لإنشاء مجلس للاستقرار المالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

قال صندوق النقد العربي في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية 2019 إن هناك جهوداً متواصلة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي لتعزيز الاستقرار المالي، وأشار إلى متانة مؤشرات القطاع المصرفي في الدول العربية بالرغم من المخاطر والتحديات، وأكد على أهمية متابعة تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتعزيز التنسيق بين السلطات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي غير المصرفي، وشدد على أهمية دور صانعي السياسات، والبنوك المركزية في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي.

كشف صندوق النقد العربي تخطيط دولة الإمارات لإنشاء مجلس للاستقرار المالي في الدولة يضم أعضاء من مختلف الجهات المسؤولة في الدولة، بحيث يكون مسؤولاً عن تعزيز الاستقرار المالي، وأضاف: حالياً يعتبر مصرف الإمارات العربية المتحدة هو المسؤول عن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بشكل أساسي، وسيحدد قانون إنشاء مجلس الاستقرار المالي الصلاحيات والعلاقات التعاونية بين الجهات المسؤولة عن تعزيز الاستقرار المالي.

وبين صندوق النقد العربي أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 3.4 تريليون دولار مشكلاً 124% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية، مشيراً إلى أن البنوك الإماراتية مازالت تستحوذ على الحصة الأكبر، إذ استحوذت بنوك الإمارات مع نهاية 2018 على 23% من موجودات القطاع المصرفي العربي.

وأكد «الصندوق» أن القطاع المصرفي العربي نجح في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديه إلى أدنى مستوى خلال الفترة (2013-2017) لتبلغ ما نسبته 6.5 في المئة في نهاية عام 2017، إلا أنها ارتفعت بشكل طفيف خلال عام 2018 لتصل إلى 6.8%، وقد يُعزى الارتفاع الطفيف في متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات إلى بدء عدة دول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، حيث يشمل نطاق تطبيق المعيار التسهيلات الائتمانية الجيدة وغير الجيدة. يُذكر أن تطبيق المعيار المذكور سيؤدي إلى تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة ويحسن نوعية موجودات هذا القطاع. في هذا السياق، أظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17% في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل 3 والبالغة 10.5%، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. أما عن أداء هذا القطاع، فقد أظهر التقرير تراجعاً طفيفاً لمعدل العائد على الموجودات لأول مرة منذ عام 2015، ليبلغ 1.23% في نهاية عام 2018، تُعطي هذه النسبة الموجبة مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، ما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته. في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 12.5% في نهاية عام 2018. على الرغم من تراجعها إلا أن هذه النسبة تعكس الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً. يخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي وبالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وقدم التقرير تحليلاً لمديونية القطاع العائلي في الدول العربية. وأظهر تحليل مؤشرات الائتمان الخاص والعائلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، انخفاض معدلات الائتمان العائلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية، مع انخفاض نسبة القروض العقارية، التي كانت من أهم أسباب الأزمة المالية العالمية. ساهم في هذا الانخفاض استخدام البنوك المركزية العربية للعديد من الأدوات الاحترازية، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث مخاطر مستقبلية تهدد الاستقرار المالي. كما أظهر التحليل ارتفاع نصيب فجوة القطاع العائلي من فجوة الائتمان الخاص بالنسبة لبعض الدول، متوافقاً مع نصيب القطاع العائلي المرتفع من الائتمان الخاص، وهو ما قد يدعو هذه الدول إلى متابعة الائتمان الممنوح للقطاع العائلي، بصورة أكثر حذراً وتشديد الأدوات الاحترازية للحد من النمو المفرط في الائتمان العائلي في حال حدوثه. كذلك أظهر الفصل أهمية إعطاء مزيد من الاهتمام لتحديد طول الدورة المالية وخصائصها، وهو ما يترتب عليه اختيار قيمة معامل الانسياب وكذلك حجم فجوة الائتمان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى قيام بعض البنوك المركزية بتطبيق الشريحة الإضافية لرأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III.