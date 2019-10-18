1.097 مليار برميل إنتاج أبوظبي من النفط الخام خلال 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إنتاج أبوظبي من النفط الخام خلال العام 2018 نحو 1.097 مليار برميل بنمو نسبة 1.4% مقارنة مع 1.081 مليار برميل في العام 2017 وذلك وفق نشرة أصدرها أمس مركز إحصاء أبوظبي وحملت عنوان «أبوظبي في أرقام 2019 «.

وأظهرت النشرة أن حجم المبيعات الخارجية السنوية من النفط الخام بلغ 802.2 مليون برميل. واستناداً إلى ذلك فقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام نحو 3 ملايين برميل.

وبحسب النشرة فإن الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي للإمارة بلغ نحو 2.988 تريليون قدم مكعبة خلال العام 2018 ووصل إجمالي الصادرات منها 25.23 مليار طن متري.

وبلغ إنتاج إمارة أبوظبي من المنتجات البتروكيماوية 6.8 مليون طن متري خلال العام 2018 مقارنة مع 6.24 مليون طن متري في العام 2017 ووصل حجم المبيعات المحلية من هذه المنتجات 274.52 ألف طن متري.من جانب آخر بلغت كمية الطلب على الطاقة الكهربائية المولدة في إمارة أبوظبي في عام 2018 حوالي 60.807 ميجاوات/ساعة، بارتفاع نسبة 1%، مقارنة مع عام 2017، كما بلغت كمية المياه المحلاة المتوافرة في إمارة أبوظبي 237.982 مليار جالون بريطاني العام الماضي. (وام)