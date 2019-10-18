تعريف رائدات الأعمال بمبادئ التحليل والتجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشتي عمل استهدفتا رائدات أعمال وصاحبات مشاريع صغيرة، حول مبادئ التحليل الاقتصادي وكيفية تطوير الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية، قدمهما المستشار الاقتصادي في الدائرة الدكتور عمرو صالح.

واستهدفت ورشة العمل التي نظمت (الأربعاء الماضي) في نادي سيدات الشارقة (فرع الذيد) تحت عنوان «مبادئ التحليل الاقتصادي في نجاح المشاريع» نحو 100 سيدة من رائدات الأعمال المهتمات بمبادئ التحليل الاقتصادي، وشملت عدة محاور، أهمها السلوك الاقتصادي اختيار ورغبة وقدرة، ودور المشاريع الصغيرة في النمو وخلق فرص العمل، وإدارة تكاليف المشاريع الصغيرة، والتسويق الابتكاري للمشاريع الصغيرة.

وكان نادي سيدات الشارقة (فرع كلباء) شهداً مؤخراً تنظيم ورشة عمل بعنوان «طوّري عملك التجاري من خلال التجارة الإلكترونية»، واستهدفت نحو 100 سيدة من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة المهتمات بالتجارة الإلكترونية، حيث شملت عدة محاور أهمها، التعريف بالتجارة الإلكترونية وأنواعها ومزايا امتلاك تجارة إلكترونية، ومساوئ استخدام التجارة الإلكترونية، والتحديات اللوجستية، وروبوتات المحادثة والمنشورات الدعائية المدفوعة، إضافة إلى نصائح لرائدات الأعمال لزيادة المبيعات عن طريق التجارة الإلكترونية.

وأكدت مريم راشد بن الشيخ، مدير العضوية والخدمات في مجلس سيدات أعمال الشارقة أن المجلس نظم الورشتين في إطار جهوده وحرصه على إقامة سلسلة من الدورات التدريبية والورش على مدى العام تتناول جملة من الموضوعات التي تهم رائدات الأعمال الأعضاء في المجلس أو الراغبات بالانضمام إليه، ومساعدتهن على إنشاء مشاريعهن الخاصة وتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تمكنهن من دخول عالم الأعمال والاندماج في القطاع الاقتصادي.

وأشارت بن الشيخ إلى أن الورشتين عرضتا مبادئ التحليل الاقتصادي التي تساعد رائدة الأعمال على إنشاء مشروعها وفق استراتيجيات واضحة وتطويره بالطرق السليمة التي تدعم استدامته وتجعله يحقق فائدة أكبر لها، فضلاً شرح آليات تطوير العمل التجاري الإلكتروني وكيفية تقديم المنتجات عبر البوابات الإلكترونية ودور التجارة الإلكترونية في انتشارها وتسويقها.