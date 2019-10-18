شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مورجان ستانلي» تفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مورجان ستانلي أمس أرباحاً فصلية فاقت التوقعات بدعم من زيادة إيرادات تداول السندات ورسوم تقديم المشورة لأنشطة الدمج والاستحواذ.

وارتفع صافي ربح مورجان ستانلي العائد للشركة إلى 2.17 مليار دولار أو 1.27 دولار للسهم، في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبرل مقارنة مع 2.11 مليار دولار أو 1.17 دولار للسهم قبل عام. وزاد صافي الإيرادات إلى 10 مليارات دولار من 9.9 مليار دولار.

كان محللون يتوقعون أن يحقق مورجان ستانلي أرباحاً 1.11 دولار للسهم بفضل إيرادات بلغت 9.6 مليار دولار بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف. وارتفعت أسهم مورجان ستانلي نحو 4%.

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