الصراع يحتدم على الأراضي الغنية بالذهب في البرازيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رئاسة جاير بولسونارو، تصاعد الصراع على الذهب المدفون تحت غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، والموجود معظمه في أرض تم تحديدها على أنها غابة وطنية أو أراض خاصة بالسكان الأصليين، وحدث شرخ في النسيج الاجتماعي لجماعات السكان الأصليين في المنطقة. وفي مدينة إياتيوبا البرازيلية التي تصطلي بالشمس الحارقة والواقعة في جزء من منطقة الأمازون الغنية بالمناجم القانونية وغير القانونية، هناك شارعان يسير فيهما الشباب بعد أسابيع من الغياب بحثاً عن الذهب.

والشارعان اللذان يمتدان في اتجاه تصاعدي من ضفاف نهر تاباخوس ومنطقتي ترافيسا تريز دي مايو وترافيسا خواو بيسوا، طولهما 2.5 كيلومتر ومعبدين بالأسفلت، الذي تغطيه أوساخ حمراء وتصطف على جانبيه ورش ميكانيكية وفنادق ومحال ملابس ومطاعم.

12 متجراً

وهنا تعلن 12 من واجهات المحال الصغيرة تحمل أسماء مثل «أور أي خوياس» و«جولد ميناس» و«دي جولد» عن الخدمة الأكثر أهمية التي يحتاج إليها عامل منجم في العالم، وهي المكان الذي يبيع فيه ما لديه من ذهب.

وشغف الإنسان بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى المدفونة تحت الغابة المطيرة، لعب دوراً رئيسياً في تدهور وضع الأمازون على مدار الثلاثين عاماً الماضية.

مع تصاعد التوترات الدولية حول دور الصناعة في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، والخطاب شديد اللهجة للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، نشأت معركة ثلاثية الأطراف في أعماق الأمازون بين تجمعات عمال المناجم غير الرسمية، ومجموعات السكان الأصليين والسلطات المحلية.

الولايات الثلاث

والبرازيل واحدة من الدول الرائدة في إنتاج المعادن في العالم، نظراً لأنها غنية باحتياطيات خام الحديد والنوبيوم والمنجنيز والبوكسيت والقصدير والنحاس والذهب. وتقع مدينة إياتيوبا في ولاية بارا، الواقعة شمال البرازيل، وهي واحدة من الولايات الثلاث الأكثر غنى بالمعادن في البلاد.

وفي منطقة ترافيسا تريز دي مايو، وداخل متجر اوروميناس، هنا ملصق كبير معلق على الحائط يحتوي على ترتيب منسق لصور باللونين الأبيض والأسود من منجم الذهب في سيرا بلادا، وهي قرية برازيلية في ولاية بارا جنوب شرق البلاد، والتي كانت مسرحاً لاندفاع محموم للحصول على الذهب في أوائل حقبة ثمانينات القرن الماضي. وتظهر إحدى الصور خمسة شبان يعرضون كيساً محشواً بالمال، وفي صورة أخرى يهرول شبان يغطي أجسادهم الطين فوق الأرض المنحدرة وهم يحملون أجوالاً على ظهورهم.

وقال أحد المشترين: «في الوقت الحالي، العمل في مجال شراء الذهب أمر صعب للغاية».

في عام 2006، حدد ترسيم الغابات الوطنية والمناطق الأصلية، تخوم المنطقة التي تم الترخيص فيها بالتعدين في منطقة تاباخوس، التي يعمل فيها بالفعل عمال المناجم منذ سنوات. ووفقاً لما ذكره ليو ريزيندي، رئيس رابطة عمال مناجم الذهب في تاباخوس، فقد تم منذ ذلك الحين تجريم عمال المناجم بشكل خاطئ بسبب عملهم، ويطالبون بالإعلان عن تقنين التعدين في الأراضي المحمية.

تقنين الاستخراج

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وقال إن تقنين استخراج الموارد المعدنية من شأنه أن يقلل من البيروقراطية ويوفر حياة أفضل لسكان الأمازون، الذين ينتشر الفقر بين الكثيرين منهم.

والعمل في المناجم شاق، حيث يشرح رجل قضى أربعة أشهر كعامل منجم الكيفية التي تستخدم بها آلات في قاع حفرة، الماء لطحن التربة والصخور لتتحول إلى ملاط موحل. ويتم شفط الخليط إلى أعلى الحفرة، حيث يتم ترشيح هذا الخليط من خلال حصير من السيليكون لاستخراج الذهب.

وقال «نستيقظ في الساعة الرابعة فجراً. وننزل حتى أسفل الحفرة التي عرضتها عليك. إنها الساعة الرابعة صباحاً. تعمل وتطلب الماء؛ فيأتي الماء. ثم يأتي طلب المزيد من المواد، أنت لا تتوقف». وأضاف «لا يمكنك أن تقول لنفسك الآن لدي ساعة للراحة. هذا لا يحدث، فأنت تعمل حتى تأتي الساعة 6 مساءً، فتخرج من الحفرة. وتستحم ثم تتناول طعام العشاء، وتنام، وهلم جراً».

مشقة العمل

والنزول اليومي إلى الحفر الموحلة لمدة 12 ساعة من العمل اليدوي أمر مضن، لكن عامل المناجم السابق قال إن فرص الحصول على المال تستحق العناء. وأضاف: «واختصاراً، إنها أسرع طريقة لكسب المال».

ويشرف على الرجال غير المدربين الذين يذهبون للعمل في حفر البحث عن الذهب؛ رئيس عمال المناجم (الدونو) الذي يستكشف الأرض ويشتري أو يستأجر المعدات التي يتم استخدامها في موقع تعدين الذهب.

وقال ريزيندي: «بوصفي دونو، أريد إضفاء الشرعية على المنطقة التي أمتلكها حتى أعمل بشكل صحيح». مضيفاً «في اللحظة التي تحصل فيها على تقنين المنجم، يمكنك العمل من أجل استخراج الذهب».

وردد آراء ريزيندي، الرئيس بولسونارو الذي دعا مراراً إلى فتح أراضي السكان الأصليين أمام التنمية. وفي مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تحدث الرئيس بولسونارو بلغة شديدة اللهجة إلى مجموعة من عمال المناجم متسائلاً: لماذا كان هناك تركيز كبير جداً على الأمازون في الأشهر الأخيرة؟

وقال بولسونارو في كلمة ألقاها أمام عمال المناجم أمام قصر بلانالتو في برازيليا «الاهتمام بالأمازون يتركز على الخام». وقال إنه إذا كان لديه الأسانيد القانونية لدعم عمال المناجم في سيرا بيلادا، لكان «قد نشر القوات المسلحة هناك».

وتعرض بولسونارو لانتقادات لدعمه السافر لعمال المناجم في البرازيل، حيث قال ناشطون معنيون بالحفاظ على البيئة، والسكان الأصليون إنه يشجع عمال المناجم على التعدين في المناطق المحمية.

أنشطة التعدين

وتنتهك التنمية في أراضي الشعوب الأصلية الدستور، وتحاول السلطات البرازيلية في بارا اتخاذ إجراءات ضد تجارة الذهب غير القانونية. وفتحت الشرطة الاتحادية في سانتاريم في الآونة الأخيرة تحقيقاً في أنشطة التعدين في أراضي سكان مندوروكو الأصليين.

يعد المندوروكو، الذين يعيشون على ضفاف نهر تاباخوس، من بين أولئك الذين يطالبون الحكومة بحماية أراضيهم من عمال المناجم.

وفقاً لما ذكره أحد كبار أعضاء الشرطة الاتحادية في سانتاريم، فقد شوهد ما لا يقل عن 16 قطعة كبيرة من معدات التعدين على أرض مندوروكو خلال عملية تحليق جوي. وقال المصدر «لكنني شخصياً متأكد من وجود أكثر من ثلاثين من معدات التعدين. (د.ب.ا)

أزمة اجتماعية

وفقاً لألساندرا كوراب مندوروكو، وهي قيادية في مجموعة السكان الأصليين، فإن الوجود الطويل الأجل لعمال التعدين تسبب في أزمة اجتماعية بين مجموعات السكان الأصليين، وأغرى الفتيات الصغيرات بممارسة البغاء وخلق العداء بين أولئك الذين يتعاونون مع عمال المناجم والذين يقاتلون لرفض هذه الممارسة.

وقالت إن بولسونارو، بدعواته المتكررة من أجل إضفاء الشرعية على تنمية الموارد على أراضي السكان الأصليين، يدق إسفينا بين مختلف مجموعات السكان الأصليين ويتبع سياسة «فرق تسد».

وأضافت طالبة الحقوق: «إنه لا يطرح سياسة عامة للأمازون... إنه لا يقدم تعليماً جيداً أو رعاية صحية جيدة. إنه يتحدث دائماً عن تدمير الشعوب الأصلية. بأي طريقة؟ من خلال التعدين غير القانوني في أراضي الشعوب الأصلية». وتابعت:«أريده أن يحترم قرار السكان الأصليين.. أريده أن يحترم عادات وممارسات كل شخص.. هذا ما أريده.. إن القيام بالتعدين في أراضي الشعوب الأصلية هو الذي يسبب الموت - لنا ولأجيالنا المقبلة».