شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لـ«بايونير» في جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقوم شركة بايونير لصناعة الأسمنت بالإمارات (بايونير للأسمنت) باتخاذ الإجراءات الخاصة؛ لإنشاء مصنع للأسمنت بطاقة إنتاجية سنوية بمقدار 1,2 مليون طن، تم تجهيزها بجميع الأجهزة والمعدات بجورجيا، شرقي أوروبا.

سيتم إنشاء المصنع بالقرب من تبليسي؛ بحيث يجاور مناجم الحجر الجيري، ويجري حالياً استكمال إنهاء الترتيبات المتعلقة بالأسهم والديون للمشروع على أن تبدأ الإنشاءات في الربع الرابع، بكُلفة 200 مليون دولار.

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