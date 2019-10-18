تكاليف الإنشاءات في أبوظبي تنخفض1.1% في الربع الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بلغ معدل الانخفاض في أسعار تكاليف الإنشاءات 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 99.1% في الربع الثاني من عام 2018 بينما بلغ الرقم القياسي 98.0% في الربع الثاني من عام 2019، وفقاً لمركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت نتائج حساب الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات خلال الربع الثاني من عام 2019 ثباتاً في الأسعار على المستوى العام عند مقارنتها بالربع الأول من 2019، حيث بلغ الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات 98.0% خلال الربع الأول، والربع الثاني 2019.

وأهم المجموعات التي ساهمت في انخفاض معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 هي مجموعة «القوى العاملة» التي ساهمت بنسبة 77.5% من مجمل معدل الانخفاض الذي تحقق خلال فترة المقارنة، نتيجة انخفاض أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.2% يشكل وزنها النسبي 29.5%.