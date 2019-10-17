الان تتابع فايننشال تايمز: تأجيل طرح أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات ذكرت صحيفة فايننشال تايمز،اليوم الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أرجأت الإطلاق المزمع لطرح عام أولي.

وقال التقرير إن أرامكو تريد الإنتظار حتى تتمكن من تقديم معلومات وافية عن أحدث أرباحها الفصلية في أعقاب الهجمات التي شنت على منشأتين نفطيتين في السعودية في الرابع عشر من سبتمبر والتي خفضت بشكل مؤقت إنتاج المملكة إلى النصف.

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