الان تتابع قمة الدول الـ7 المقبلة تعقد فى منتجع جولف ترامب" دورال" بفلوريدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 2020 المقبلة سوف تعقد فى منتجع جولف دونالد ترامب الذي يحمل اسم” دورال” في ميامي

بولاية فلوريدا

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