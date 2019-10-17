شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 3 أشهر بعد اتفاق مبدئي حول انفصال بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،يأتي هذا الارتفاع وسط معنويات قوية ،بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن التوصل لاتفاق مبدئي حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 10:24 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد ارتفاع بنسبة 1.1% فى الجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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أعلن رئيس المفوضية الأوروبية " جان كلود يونكر" يوم الخميس التوصل لاتفاق نهائي حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وذلك عقب مفاوضات مكثفة أجريت الساعات الأخيرة بين المفاوضون من بريطانيا وأوروبا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني"بوريس جونسون" التوصل لمسودة الاتفاق ، من المقرر طرحها على زعماء الاتحاد الأوروبي فى قمتهم اليوم الخميس و غدا الجمعة ،ثم البرلمان البريطاني فى نهاية الأسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،لتسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، بعد مكاسب قوية فى اليوم السابقة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، فى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5 % ،فى لندن قفز مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.