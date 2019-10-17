شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه بدعم هبوط الدولار وأنباء اتفاق انفصال بريطانيا تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،ويكبح المكاسب أنباء عن توصل الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية لاتفاق حول انفصال المملكة المتحدة عن التكتل الأوروبي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,493.10$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,489.85$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,483.89$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم أسعار المعادن المقاومة بالدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.5% ،مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 97.50 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

Advertisements

يأتي هبوط مستويات الدولار ،فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،مع تزايد إقبال المستثمرين على شراء عمليات اليورو والجنيه الإسترليني عقب التطورات الإيجابية حول ملف الانفصال البريطاني.

على حسب وكالة "بلومبيرغ" أعلن رئيس المفوضية الأوروبية " جان كلود يونكر" يوم الخميس التوصل لاتفاق نهائي حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وذلك عقب مفاوضات مكثفة أجريت الساعات الأخيرة ، قبل انطلاق قمة زعماء أوروبا فى بروكسيل فى وقت لاحق اليوم.

تم التوصل إلى مسودة اتفاق ،من المقرر طرحها على زعماء الاتحاد الأوروبي فى قمتهم اليوم الخميس و غدا الجمعة ،ثم البرلمان البريطاني فى نهاية الأسبوع.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.47 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 918.19 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.