شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع متمسكا بالتداول أعلى 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لتتماسك بالتداول أعلى مستويات 8,000$ ، لكن تظل الأجواء المحيطة بالعملة الرائدة فى السوق سلبية ،وهو ما يعكسه ضعف مستويات الطلب الاستثماري ،وتراجع نسبة الهيمنة لمستوي أدنى جديد خلال شهرين ونصف.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 78$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 8,073$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,995$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,936$.

أنهت أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين"تعاملات الأمس منخفضة بحوالي 2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 7,912$ لكل وحدة بتكوين ،بفعل ضعف مستويات الطلب.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 220 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين ،وصعود أسعار الربيل والايثريوم.

تحاول العملة الرائد فى سوق التشفير"البتكوين" التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، والتمسك بالتداول أعلى مستويات 8,000$ ،لكن لا تزال تواجه ضغوطا سلبية ، يعكسه ضعف مستويات الطلب الاستثماري ،وتراجع نسبة الهيمنة لمستوي أدنى جديد خلال شهرين ونصف.

تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير يوم الخميس إلى 66.15% ، والتي تعد أدنى مستوى فى نحو شهرين ونصف ،فى أحدث علامات تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم.

كما كان للعقبات التنظيمية التي تواجهها مشاريع فيسبوك و تيليغرام الرقمية ،أثرا فى أضعف المعنويات فى سوق التشفير ،بجانب الرفض الأخير لاقتراح صندوق البتكوين المتداول فى البورصة المقدم من شركة Bitwise.