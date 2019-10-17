شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلي عن أعلى مستوى فى 5 أشهر والأنظار على قمة الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، قبل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي ،والتي تشهد مناقشة ما آلت إليه المفاوضات الأخيرة حول الانفصال البريطاني ،هذا ويترقب المستثمرين بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة عن مبيعات التجزئة خلال أيلول/سبتمبر.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.9% إلى 1.2749$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2827$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2833$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.2877$ ، بفعل تزايد آمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.

قال رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" أن أسس اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي جاهزة بالفعل ،وأشار إلى وجود بعض النقاط الهامة التي تعرقل التوصل لاتفاق نهائي ،جارية مفاوضات مكثفة بشأنها بين لندن وبروكسيل.

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من جهته ،يواصل رئيس الوزراء البريطاني"بوريس جونسون" جهود التفاوضية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يمنع خروج بلاده الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ،محاولا التوصل لتفاهمات مع زعماء أوروبا قبل انطلاق قمة الاتحاد.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فى بروكسيل قمة الاتحاد الأوروبي على مستوي الزعماء وقادات الحكومات لمناقشة العديد من القضايا العالمية والأزمات الهامة ،ومن المحدد استمرار القمة إلى يوم غدا الجمعة ،على أن يعلن كامل نتائج القمة.

وأهم القضايا التي تركز عليها القمة الأوروبي هو انفصال بريطانيا عن التكتل الموحدة ،و ما آلت إليه المفاوضات المكثفة خلال الأيام القليلة الماضية ،حيث من المرجح أن يتم اتخاذ قرارا واضحا حول صيغة اتفاق الانفصال مع الحكومة البريطانية.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش صدور مبيعات التجزئة البريطانية خلال أيلول/سبتمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث بعد ركوده خلال الربع الثاني ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تشير توقعات مبيعات التجزئة إلى انخفاض بنسبة 0.1% شهريا خلال أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.2% فى آب/أغسطس ،ومع استبعاد مبيعات السيارات المتوقع انخفاض بنسبة 0.1% من انخفاض بنسبة 0.3%.