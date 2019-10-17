شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أكثر من شهرين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 108.75 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.76، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.65، بينما حقق الأعلى له عند 108.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر أيلول/سبتمبر ووسط التوقعات بأن نشهد انخفاض تصاريح البناء 5.8% لنحو 1.34 مليون تصريح مقابل ارتفاع 7.7% عند 1.43 مليون في آب/أغسطس، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 3.2% لنحو 1.32 مليون منزل مقابل تراجع 12.3% عند 1.36 مليون منزل.

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ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 212 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 14 ألف طلب إلى 1,670 ألف طلب مقابل 1,684 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7.3 مقابل 12.0 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.6% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 77.7% مقابل 77.9% في آب/أغسطس.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حدث الفيدرالي يستمع الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر توقعات جمعية الصناديق المدارة في نيويورك.