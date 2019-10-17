شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو بالقرب من الأعلى له شهر أمام الدولار والأنظار على قمة الاتحاد الأوروبي وملف خروج بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة العاشرة في ثلاثة عشرة جلسة جلسات من الأدنى لها منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وانطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي في بركسل بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1076 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1072، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1085، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1071.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل إيطاليا لصدور قراءة الميزان التجاري والتي قد توضح تقلص الفائض إلى ما قيمته 6.21 مليار يورو مقابل 7.63 مليار يورو في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من موافقة الحكومة الإيطالية بالأمس على خطة الموازنة للعام المقبل والتي تتضمن مشروع إلغاء الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وضخ أموال جديدة للاستثمارات العامة، ومن المقرر إرسال مشروع الموازنة إلى المفوضية الأوروبية لاحقاً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أنه سوف يتحدد مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الساعات القليلة المقبلة، وجاءت تلك التصريحات قبل ساعات من انطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي اليوم وغداً الجمعة في بركسل وسط تنامي الآمال خلال الآونة الأخيرة في التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر أيلول/سبتمبر ووسط التوقعات بأن نشهد انخفاض تصاريح البناء 5.8% لنحو 1.34 مليون تصريح مقابل ارتفاع 7.7% عند 1.43 مليون في آب/أغسطس، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 3.2% لنحو 1.32 مليون منزل مقابل تراجع 12.3% عند 1.36 مليون منزل.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 212 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 14 ألف طلب إلى 1,670 ألف طلب مقابل 1,684 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7.3 مقابل 12.0 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.6% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 77.7% مقابل 77.9% في آب/أغسطس.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حدث الفيدرالي يستمع الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر توقعات جمعية الصناديق المدارة في نيويورك.