شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنقضي قي 11 من تشرين الأول/أكتوبر والذي قد يعكس اتساع الفائض إلى 3.0 مليون برميل مقابل 2.9 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.09% لتتداول عند مستويات 52.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.36$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر فقد شهدت ارتفاع 0.03% لتتداول عند 59.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 59.42$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.01 مقارنة بالافتتاحية عند 98.00.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر أيلول/سبتمبر ووسط التوقعات بأن نشهد انخفاض تصاريح البناء 5.8% لنحو 1.34 مليون تصريح مقابل ارتفاع 7.7% عند 1.43 مليون في آب/أغسطس، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 3.2% لنحو 1.32 مليون منزل مقابل تراجع 12.3% عند 1.36 مليون منزل.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 212 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 14 ألف طلب إلى 1,670 ألف طلب مقابل 1,684 ألف طلب.

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كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7.3 مقابل 12.0 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.6% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 77.7% مقابل 77.9% في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم كتابة الاتفاق التجاري مع الصين وأنه يتم في الوقت الراهن التجهيز للاتفاق التجاري بين الطرفين، موضحاً أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق حتى لقائه المقبل بحلول مطلع الشهر القادم في شيلي مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، ومضيفاً أن الصين بدأت بالفعل في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أيضا بالأمس لكون المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين يعملون على إقامة نص المرحلة الأولى من اتفاق التجارة من أجل توقيع رئيسا البلدين عليه الشهر المقبل في قمة شيلي، بينما أفاد بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع أخر رفيع المستوى حيال الصفقة التجارية قد تم تحديده الأسبوع الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون الاضطرابات والتوترات السياسة تثقل على سوق النفط، موضحاً أن الطلب على النفط هو ما يدفع الأسواق وليس العرض، ومضيفاً أن منظمة أوبك لا تزال حذرة في توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل 2020، وأن المنتجين لدى المنظمة ملتزمون بالحفاظ على استقرار سوق النفط بعد عام 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 712 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 11 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكي قد أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً من مستويات قياسي في 2018 عند 11 مليون برميل يومياً.