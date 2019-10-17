شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10434 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما يجعل الصورة الكلية إيجابية، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10350 نقطة.

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