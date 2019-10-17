شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق العام (BKA) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة ارتفاعه حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 5763 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 5750 نقطة، مما يشير الى ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الارتفاعات للوصول لمستوى المقاومة التالي عند والقوي عند 5900 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 5700 نقطة.

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