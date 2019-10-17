شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والأنظار على القمة الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ووسط التطلع لانطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وسط الآمال في التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.14% لتتداول عند 1,492.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,494.20$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.01 مقارنة بالافتتاحية عند 98.00.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر أيلول/سبتمبر ووسط التوقعات بأن نشهد انخفاض تصاريح البناء 5.8% لنحو 1.34 مليون تصريح مقابل ارتفاع 7.7% عند 1.43 مليون في آب/أغسطس، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 3.2% لنحو 1.32 مليون منزل مقابل تراجع 12.3% عند 1.36 مليون منزل.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 212 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 14 ألف طلب إلى 1,670 ألف طلب مقابل 1,684 ألف طلب.

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كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7.3 مقابل 12.0 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.6% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 77.7% مقابل 77.9% في آب/أغسطس.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حدث الفيدرالي يستمع الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر توقعات جمعية الصناديق المدارة في نيويورك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم كتابة الاتفاق التجاري مع الصين وأنه يتم في الوقت الراهن التجهيز للاتفاق التجاري بين الطرفين، موضحاً أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق حتى لقائه المقبل بحلول مطلع الشهر القادم في شيلي مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، ومضيفاً أن الصين بدأت بالفعل في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أيضا بالأمس لكون المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين يعملون على إقامة نص المرحلة الأولى من اتفاق التجارة من أجل توقيع رئيسا البلدين عليه الشهر المقبل في قمة شيلي، بينما أفاد بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع أخر رفيع المستوى حيال الصفقة التجارية قد تم تحديده الأسبوع الماضي.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق عن كثب إلى تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالأخص عقب التقرير التي عزز آمال المستثمرين خلال الآونة الأخيرة حول قرب التوصل لاتفاق يتيح خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع العلم، أنه لا يزال هناك شكوك عدة حيال ذلك الأمر من بينها إذا كان بوسع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضمان موافقة حكومته والبرلمان البريطاني على خطة الخروج بشكل منظم تلك.