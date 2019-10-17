شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية وعلى أعتاب انطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وسط الآمال في التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد.

هذا وقد تابعنا حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل في مؤتمر الاستثمار في استراليا لمجتمع المحللين الماليين التشارترد في سيدني، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجع إلى 5.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 5.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة التغير في التوظيف والتي عكست تقلص الارتفاع إلى 14.7 ألف مقابل 37.9 ألف في آب/أغسطس، دون التوقعات عند 15.3 ألف، وسط ارتفاع التغير في التوظيف لدوام كامل 26.2 ألف مقابل تراجع 13.2 ألف، وتراجع التغير في التوظيف لدوام جزئي 11.4 ألف مقابل ارتفاع 51.1 ألف، ومع أظهر قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي تراجعاً إلى 2 مقابل ارتفاع 5 في الربع الثاني الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم كتابة الاتفاق التجاري مع الصين وأنه يتم في الوقت الراهن التجهيز للاتفاق التجاري بين الطرفين، موضحاً أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق حتى لقائه المقبل بحلول مطلع الشهر القادم في شيلي مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، ومضيفاً أن الصين بدأت بالفعل في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

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وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أيضا بالأمس لكون المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين يعملون على إقامة نص المرحلة الأولى من اتفاق التجارة من أجل توقيع رئيسا البلدين عليه الشهر المقبل في قمة شيلي، بينما أفاد بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع أخر رفيع المستوى حيال الصفقة التجارية قد تم تحديده الأسبوع الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.21% ليخسر 3.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,628.16، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.14% ليربح 31.05 نقطة ويصل إلى المستوى 22,503.97.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.5% ليربح 5.69 نقطة ويصل إلى المستوى 3,928.38، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليربح هو الأخر 1.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,980.15.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.75% ليربح 199.92 نقطة ويصل إلى المستوى 26,864.20، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.12% ليخسر 2.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,080.40.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.22% ليخسر 24.66 نقطة ويصل إلى المستوى 11,153.98، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.61% ليخسر هو الأخر 40.94 نقطة ويصل إلى المستوى 6,695.60.