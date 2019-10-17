شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في عقد من الزمان أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في أثني عشرة جلسات من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.41% إلى مستويات 0.6787، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6759، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6791، بينما حقق الأدنى له عند 0.6752.

هذا وقد تابعنا حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل في مؤتمر الاستثمار في استراليا لمجتمع المحللين الماليين التشارترد في سيدني، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجع إلى 5.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 5.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة التغير في التوظيف والتي عكست تقلص الارتفاع إلى 14.7 ألف مقابل 37.9 ألف في آب/أغسطس، دون التوقعات عند 15.3 ألف، وسط ارتفاع التغير في التوظيف لدوام كامل 26.2 ألف مقابل تراجع 13.2 ألف، وتراجع التغير في التوظيف لدوام جزئي 11.4 ألف مقابل ارتفاع 51.1 ألف، ومع أظهر قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي تراجعاً إلى 2 مقابل ارتفاع 5 في الربع الثاني الماضي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر أيلول/سبتمبر ووسط التوقعات بأن نشهد انخفاض تصاريح البناء 5.8% لنحو 1.34 مليون تصريح مقابل ارتفاع 7.7% عند 1.43 مليون في آب/أغسطس، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 3.2% لنحو 1.32 مليون منزل مقابل تراجع 12.3% عند 1.36 مليون منزل.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 212 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 14 ألف طلب إلى 1,670 ألف طلب مقابل 1,684 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7.3 مقابل 12.0 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.6% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 77.7% مقابل 77.9% في آب/أغسطس.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حدث الفيدرالي يستمع الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر توقعات جمعية الصناديق المدارة في نيويورك.