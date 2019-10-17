شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من تحويل خسائر آخر جلساته إلى أرباح في نهايتها ، فبعد تسجيله لأدنى مستوياته خلال الجلسة وخلال عام عند 7396.60، ارتد منه ارتفاعاً ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 36.84 نقطة ، ليحاول المؤشر من خلال هذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته المستمرة أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا نحن نتوقع عودة انخفاض المؤشر بتداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى الدعم 7262.65 ، طيلة ثبات المقاومة 7589.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7400.00 ومستوى المقاومة 7589.50 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 100
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 76
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عدد أسهم الشركات الثابتة 13
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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