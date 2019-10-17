السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حدد مدير إدارة خدمات الاتحادات زياد التميمي 6 أهداف لمبادرة فرز الوحدات العقارية لوزارة الإسكان، لافتا إلى أنها مبادرة خدمية تعمل على تقسيم مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة تحدد من خلاله كل المعلومات عن الوحدة العقارية ونصيبها من مساحة الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، حيث تقدم الخدمة الكترونيا عبر أحد المكاتب الهندسية المعتمدة، ليحصل المستفيد على محاضر فرز تخوله للحصول على صكوك ملكية.
وقال التميمي خلال ورشة عمل في غرفة الشرقية حول الاستثمار في إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة، تتلخص أهداف المبادرة في تأسيس نظام وإجراءات عمل موحدة في جميع مناطق المملكة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية فرز الوحدات العقارية، وتطوير وتنظيم الإجراءات المتبعة لفرز الوحدات العقارية، وحفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق المشتركة ونصيب كل وحدة، بالإضافة إلى إيجاد نظام الكتروني يسهل ويسرع عملية فرز الوحدات العقارية.
وأوضح أن عملية الفرز تحفظ حقوق الوحدة من خلال تحديد نصيب الوحدات في المناطق المشتركة ونصيبها من الأرض، وأيضا تحديد نسبة كل وحدة في دفع الرسوم بنسب محددة وفق معايير فرز الوحدات العقارية.
أهداف مبادرة فرز الوحدات العقارية
- تأسيس نظام وإجراءات عمل موحدة في جميع مناطق المملكة
- تقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية فرز الوحدات العقارية
- تطوير وتنظيم الإجراءات المتبعة لفرز الوحدات العقارية
- حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق المشتركة ونصيب كل وحدة
- إيجاد نظام الكتروني يسهل ويسرع عملية فرز الوحدات العقارية
- رفع مستوى الكفاءة والدقة وعمليات فرز الوحدات العقارية
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