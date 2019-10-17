الوطنية للإسكان تطور ثاني مراحل البنية التحتية لـ «مرسية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت الشركة الوطنية للإسكان عقدا مع شركة «أنساب» للمقاولات العامة المتخصصة في مشاريع البنى التحتية، لتطوير المرحلة الثانية من البنية التحتية في مشروع «مرسية» شمال مدينة الرياض (أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين).

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن توقيع عقد التطوير للمرحلة الثانية من البنية التحتية في مشروع «مرسية» يشكل استمرارا للنهج المتواصل في تهيئة المشروع الضخم والفريد من نوعه على خارطة المشاريع الإسكانية في المملكة، كما يمثل استمرارا لدعم التقدم في عملية التطوير الشاملة للمشروع - بفضل الله -، مبينا أن اختيار «أنساب» جاء لامتلاكها سجلا حافلا في تطوير البنى في مشاريع مماثلة، إضافة إلى معايير الالتزام التي تتميز بها الشركة فيما يتعلق بالتنفيذ والجودة والتسليم ضمن الإطار الزمني المحدد.

ويمثل مشروع «مرسية» مدينة عصرية باعتباره أحد أكبر المشاريع السكنية شمال العاصمة الرياض، حيث يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 5000 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية في بيئة سكنية راقية وبالقرب من الأماكن الحيوية لتناسب رغبات المستفيدين، ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة، مما يجعل من المشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات تم تصميمها بأسلوب فريد.

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ويضم مشروع «مرسية» واديا اصطناعيا في وسط المشروع، إضافة إلى توفيره لمسطحات خضراء، وحدائق عامة روعي فيها تحقيق البيئة السكنية العصرية التي تتوافق مع متطلبات جودة الحياة.

مشروع «مرسية»

01 يوفر 4720 فيلا وتاون هاوس مساحاته تصل إلى 320 مترا مربعا أسعاره تبدأ من 499 ألف ريال قسط شهري قدره 1666 ريالا

02 يوفر المشروع 572 شقة أسعار تنافسية تبدأ من 299.250 ريالا قسط شهري يبدأ من 899 ريالا