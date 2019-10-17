إطلاق مبادرة شراكات المحتوى المحلي وإعلان المجلس التنسيقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مبادرة «شراكات المحتوى المحلي»، في الرياض، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية وممثلي كبرى الشركات الوطنية.

وشهد الاحتفال الإعلان عن «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» المنبثق من المبادرة بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي سيتولى تنسيق الجهود مع كبرى الشركات الوطنية لتطوير عناصر المحتوى المحلي وتعزيز فرصه في المملكة، حيث جرى تبادل عدد

من اتفاقيات التعاون ما بين الهيئة وأعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم شركات: أرامكو السعودية، سابك، معادن، الاتصالات السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية.

كما شهد تبادل اتفاقيات تعاون بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تضافر الجهود فيما بينهما وتحقيق التكامل في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.

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وتعد مبادرة «شراكات المحتوى المحلي» أولى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتهدف إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، تسهم بشكل مؤثر وفعال في تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.

العناصر الوطنية

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل إلى أن إطلاق هذه المبادرة يتميز في توقيته ومضمونه في آن واحد، فهي تأتي بعد أقل من عام على إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تضم في عضويتها ممثلين عن جهات رئيسة من القطاعين العام والخاص، وتحمل في مضمونها رسالة واضحة بالتزامنا وسعينا إلى تفعيل استراتيجية الهيئة في تعزيز المحتوى المحلي عبر رفع نسبة العناصر الوطنية في مختلف المجالات، سواء في القوى العاملة أو السلع والخدمات أو الأصول والتقنية، وبما يعزز أيضا إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية، وفقا لرؤية المملكة 2030، واستقطاب القوة الشرائية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي وتحقيق استدامة الاقتصاد، بالإضافة إلى جانب دور الهيئة في الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، لتكون أكثر شفافية، ومتابعتها وفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.

ذراع رئيسة

ولفت الشبل إلى أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي المنبثق من هذه المبادرة سيكون الذراع الرئيسة في تنسيق الجهود والتعاون مع هذه الشركات، بما يضمن نشر الوعي بأهمية المحتوى على أوسع نطاق، كاشفا عن مبادرة مجلس تنسيق المحتوى المحلي بإطلاق مؤتمره الأول خلال الربع الأول من العام المقبل، الذي سيشكل منصة تجمع شركاءنا من القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبرات الدولية، وبما يساعد على رسم استراتيجيات التعاون المستقبلي لتطوير وتعظيم المحتوى المحلي وتفضيله.

أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي: