تحويل جزء من مخازن «أجيلتي» بالرياض إلى منطقة إيداع وإعادة تصدير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الجمارك السعودية اليوم في الرياض مذكرة تفاهم مع شركة «أجيلتي»،إحدى الشركات المتخصصة في القطاع اللوجستي، بهدف تحويل جزء من المخازن التابعة للشركة بالرياض إلى منطقة إيداع وإعادة تصدير، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.

ووقع المذكرة من جانب الجمارك السعودية نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات ماجد المرزم، فيما وقعها من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة هنادي الصالح.

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وبموجب المذكرة ستوفر شركة «أجيليتي» جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير وفقا للقواعد والشروط التي أقرتها الجمارك، وستستفيد الشركة من جميع المزايا والخدمات التي تقدمها الجمارك السعودية في مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير.

وتتيح مذكرة التفاهم إمكانية الاستفادة من المزايا التي تقدمها الجمارك للشركات الأجنبية، من أبرزها الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع وإعادة التصدير دون الحاجة إلى سجل تجاري، وذلك للمستثمر الأجنبي داخل المملكة، وهو ما يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار، كذلك ستجيز الإجراءات انتقال البضائع بين مناطق أو مستودعات الإيداع الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي دون رسوم جمركية في نقطة الانطلاق وغيرها من الخدمات، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم توجهات الجمارك نحو تمكين وتحفيز القطاع الخاص والتحول إلى منصة لوجستية.

ويأتي توقيع المذكرة في الوقت الذي تحقق فيه الجمارك السعودية تقدما ملموسا على مستوى تيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، ومن ذلك ما تحققه مخرجات توقيع هذه المذكرة.

أبرز مزايا المذكرة