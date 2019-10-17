جودي: صادرات النفط الخام السعودية ترتفع إلى 6.88 مليون برميل يوميا في أغسطس

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أغسطس إلى 6.88 مليون برميل يوميا.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي)

التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.