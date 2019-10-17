بعد تراجعها.. ننشر أسعار الذهب في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب، الخميس 17 أكتوبر، في الأسواق المصرية، بعد تراجعها أمس الأربعاء بقيمة 3 جنيهات.

وسجل عيار 21، الثلاثاء، 672 جنيها للجرام.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لمصراوي، انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي، رغم ارتفاعها عالميا، إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازي- الذي يعتمد عليه تجار الذهب في تمويل وارداتهم- خلال تعاملات أمس، مما ساهم في تراجع الأسعار.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:

عيار 18 بـ 576 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 672 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 768 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5376 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.