الان تتابع «الحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرحها المناقصة الخامسة والأخيرة هذا العام لاستيراد كمية (595) الف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبراير ـ مارس 2020).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي, و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.
وأفاد أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
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