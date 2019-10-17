الان تتابع الذهب يقبع دون 1490 دولاراً للأوقية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وتقبع دون مستوى 1490 دولارا للأوقية، في الوقت الذي يحجم فيه المتعاملون عن القيام بمراهنات كبيرة في غياب أي تطورات جديدة على جبهة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1488.35 دولار للأوقية (الأونصة). كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1492 دولارا.
ويتطلع المتعاملون في السوق إلى تطورات بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كان وزير الخزانة الأمريكي
ستيفن منوتشين قال أمس الأربعاء إن المفاوضين التجاريين يعكفون على وضع نص المرحلة الأولى من اتفاق تجاري كي يوقعه رئيسا البلدين الشهر القادم، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل.
وفي ظل عدم عقد اجتماعات رفيعة المستوى في أي وقت قريب، يدرس المستثمرون لأى مدى سيستمر النزاع التجاري الذي تسبب في اضطراب الأسواق المالية في أنحاء العالم.
كما أن المستثمرين في وضع الانتظار والترقب قبيل محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تُجرى في وقت لاحق من الجلسة،
والتي ستحدد الكيفية التي ستخرج بها بريطانيا من التكتل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.33 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 885.54
دولار للأوقية. وصعد البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 1782.60 دولار للأوقية مواصلا مكاسبه لجلسة رابعة.
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