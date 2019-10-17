شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من 10 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في البلاد ارتفعت بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بزيادتها بأربعة ملايين برميل.



وأفادت البيانات أن مخزون البنزين انخفض 934 ألف برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بحوالي 2.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



وسوف تصدر إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس بياناتها الرسمية التي تؤثر في تحركات أسعار النفط بشكل كبير.