شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي الجلسة على انخفاض في أعقاب صدور بيانات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات التجزئة الضعيفة والتي جددت القلق حيال الاقتصاد الأكبر في العالم بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



ويرى الملياردير "ليون كوبرمان" بأن سوق الأسهم الأمريكية ستهبط 25% حال فرض واشنطن المزيد من الرسوم الجمركية ضد الصين.



أما الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فلا يزال يواصل هجومه ضد الديمقراطيين مشيرا إلى أنه لو فاز أحد مرشحيهم للرئاسة، فإن الاقتصاد سينهار كما حدث عام 1929.



وكشفت بيانات حكومية أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بنسبة 0.3% خلال سبتمبر/أيلول في حين توقعت الأسواق ارتفاعها بنسبة 0.3%.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1% وأغلق عند 53.36 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 52.5 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.1% مغلقاً عند 59.42 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنحو 0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 27002 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27058 نقطة وأقل مستوى عند 26943 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 8124 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8136 نقطة وأقل مستوى عند 8103 نقاط.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 2986 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2997 نقطة وأقل مستوى عند 2985 نقطة.