شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تنخفض لليوم الثاني على التوالي وتواصل التداول أدنى حاجز 180 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي حيث لا تزال يتم التداول عليها أدنى الحاجز 180 دولاراً بعد اجتياز 190 دولارا في وقت سابق هذا الأسبوع.



وتعرضت العملات الرقمية لمزيد من المبيعات في ظل تحول المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذات آمنة نتيجة القلق من مفاوضات "بريكست" وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

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ومن جانبه، أكد مدير محفظة "كاليبرا" في "فيسبوك" المسؤول عن طرح العملة الرقمية "ليبرا" بأن المشروع لا يستهدف الإضرار بأنشطة شركات مثل "باي بال" و"فيزا" و"إيباي".



وكانت هذه الشركات الثلاثة وغيرها قد أعلنت مؤخراً الانسحاب من مشروع "فيسبوك ليبرا" بسبب ما رأوه من قيود تنظيمية وحظر محتمل لهذه العملة الرقمية في عدد من الدول حول العالم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 2.6% إلى 174 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 181.4 دولار وأقل سعر عند 171.9 دولار.