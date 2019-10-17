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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع للجلسة الثامنة على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية خلال تعاملات اليوم متجها نحو تحقيق اعلى إغلاق منذ الرابع والعشرين من يوليو/تموز (عند 262 دولارا).
وعزز سهم الشركة الأمريكية مكاسبه في تعاملات الأربعاء للجلسة الثامنة على التوالي إلى 13%، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/كانون الأول عام 2013.
وعلاوة على ذلك، قفز سهم "تسلا" بنسبة 9% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول حتى اليوم، بعد تحقيق مكاسب بنسبة 7% في سبتمبر/أيلول.
وتعتزم الشركة الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثالث يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل حيث تترقب الأسواق إشارات عن حجم الأرباح والمبيعات خلال تلك الفترة.
كانت "تسلا" قد أعلنت مؤخراً عن وتيرة تسليمها للسيارات الكهربائية في الربع الثالث والتي سجلت من خلالها وتيرة فصلية قوية لكنها أدنى توقعات المحللين.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 19:45 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 259.3 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 262.1 دولار وأقل سعر عند 256.9 دولار.
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