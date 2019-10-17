شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يرتفع بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الإضراب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات اليوم مدعوما بأنباء عن التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء إضراب العمال.



واستمر هذا الإضراب لأكثر من أربعة أسابيع بتنظيم من اتحاد عمال السيارات الذي أجرى مفاوضات على مدار الأيام الماضية مع المديرة التنفيذية للشركة "ماري بارا".



وأثر هذا الإضراب على أكثر من ثلاثين مصنعا تابعا لـ"جنرال موتورز" في الولايات المتحدة، وبعد الاتفاق المؤقت، سيعود ما يقرب من خمسين ألف عامل إلى مواقعهم.

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ولم يتم ذكر أي تفاصيل تتعلق بالاتفاق المؤقت، لكن الإضراب كان منظما من الأساس بهدف تحسين أوضاع العمالة المؤقتة وزيادة الأجور والمكافآت.



وكان محللون قد تحدثوا عن أن هذا الإضراب – الذي يعد الأطول منذ سبعينيات القرن الماضي – تسبب في خسارة "جنرال موتورز" ما يقرب من ملياري دولار من أرباحها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 36.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 37.2 دولار وأقل سعر عند 36.4 دولار فيما حقق مكاسب منذ بداية العام بنسبة 11%.