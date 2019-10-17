شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع وسط أنباء إيجابية حول اتفاق "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط تدفق المزيد من الانباء الإيجابية المتعلقة بالمفاوضات الدائرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الخروج.



وصرح رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" بأن أسس اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الموحد جاهزة بالفعل لكن يظل الحذر قائماً إزاء بعض النقاط الهامة التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.



وأكد "تاسك" إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع لندن في الساعات القليلة المقبلة ربما بحلول الغد.

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ومن جانبه، يواصل رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" جهوده التفاوضية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق "بريكست" لكنه ربما يضطر لتمديد أجل المفاوضات حال عدم إبرام مثل هذه الصفقة المحتملة.



وفي ذات السياق، قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إن اتفاق "بريكست" جاهز بالفعل وأن باريس وبرلين لديهما موقف موحد تجاه هذه القضية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2833، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2868 وأقل سعر عند 1.2652.