شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي الجلسة على ارتفاع عقب بيانات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مدعومة بانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والقلق الذي هيمن على شهية المستثمرين في اعقاب صدور بيانات التجزئة الضعيفة.



وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية انخفضا مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%.

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وفي سياق منفصل، تلقى المعدن النفيس دعماً من انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" واصل هجومه على الديمقراطيين زاعما أن الاقتصاد سيتعرض لانهيار عنيف على غرار ما حدث له عام 1929 لو فاز أحد مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2020.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 1494 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1495.5 دولار وأقل سعر عند 1480.6 دولار.