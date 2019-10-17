الاقتصاد

الدولار ينخفض مع بدء الاحتياطي الاتحادي مشترياته من أذون الخزانة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ولم تحرك العملة الأمريكية ساكناً عقب الإعلان عن بدء مشتريات الاحتياطي الاتحادي من أذون الخزانة.


كانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في سبتمبر/أيلول الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%، وهو ما جدد القلق حيال نمو الاقتصاد الأمريكي.

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هذا، وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم بدء مشترياته من أذون الخزانة من البنوك بهدف زيادة حيازته من الأوراق المالية وتخفيف ضغوط التمويل وتعزيز السيولة في النظام المالي.


وكشف البنك المركزي عن شراء أذون خزانة بقيمة 7.5 مليار دولار كما ضخ 75 مليار دولار عبر عمليات الريبو لتعظيم السيولة لدى البنوك.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.

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