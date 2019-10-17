شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه في انتظار بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وذلك قبيل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد كشفت أمس عن توقعاتها بزيادة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بنحو 58 لف برميل يوميا إلى 8.971 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر/تشرين الثاني.



وسوف تعلن الوكالة غدا عن بياناتها الرسمية بشأن مخزون الخام في الولايات المتحدة، بينما سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية في وقت لاحق اليوم.

Advertisements



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 53.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 52.5 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.9% إلى 59.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.