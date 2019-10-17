شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون" يكثف الجهود للتوصل إلى اتفاق حول "بريكست" وأوروبا تؤكد إحراز تقدم كبير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" إن الإطار والأساس لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل الموحد جاهزة بالفعل، لكنه شدد على ضرورة الحذر في ظل وجود بعض المعوقات.



وأضاف "تاسك" أنه في الوقت الذي بدت فيه مسودة الاتفاق جاهزة أمس، إلا أن اليوم أثار بعض الشكوك بشأن الجانب البريطاني.

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ويرى "تاسك" أنه من الناحية النظرية، من الممكن التوصل إلى اتفاق مع لندن غدا، لكن تبقى بعض النقاط التي يجب معالجتها.



ويسعى رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" للتوصل إلى اتفاق "بريكست" في الساعات القليلة القادمة خشية اضطراره إلى تمديد أجل المفاوضات لما بعد الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول بناء على أمر برلماني، وهو ما لا تريده حكومته.



وكانت الملكة "إليزابيث الثانية" قد أكدت في خطاب للبرلمان ضرورة تنفيذ "بريكست" كأولوية حكومية في موعده المخطط.