شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي بعد بيانات اقتصادية متباينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي بشكل إيجابي عقب صدور بيانات اقتصادية متباينة فضلا عن بيانات ضعيفة في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا انخفض بنسبة 0.4% في الشهر الماضي، بينما زادت مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الحكومية بنحو 4.99 مليار دولار كندي، في حين توقع محللون انخفاضها بـ1.80 مليار دولار كندي.

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من ناحية أخرى، كشفت بيانات أمريكية أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.3% في سبتمبر/أيلول مما أثار القلق حيال تباطؤ نمو الاقتصاد بينما توقع محللون ارتفاعها بنسبة 0.3%.



وتتابع الأسواق عن كثب اليوم المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول "بريكست" وسط أنباء عن قرب إبرام مثل هذا الاتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:23 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7582، وسجل أعلى سعر عند 0.7589 وأقل سعر عند 0.7554.