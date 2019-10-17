شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات التجزئة الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة جددت المخاوف بشأن مدى نمو الاقتصاد الأكبر في العالم.



وتجاهل المستثمرون التقدم المحرز في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن قرب التوصل إلى صفقة بين الطرفين.



وكشفت بيانات حكومية أن مبيعات التجزئة الأمريكية سجلت انخفاضا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، في حين توقع محللون ارتفاعها بنسبة 0.3%.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن الاقتصاد سوف ينهار على غرار ما حدث عام 1929 حال فوز الديمقراطيين بالرئاسة في انتخابات 2020.



كانت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" قد أعلنت أمس تأجيل التصويت على بدء تحقيقات عزل "ترامب" من منصبه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 26987 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 8132 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2993 نقطة.