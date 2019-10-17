شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض مع عودة القلق حيال الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم في اعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة أثارت القلق مجدداً بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي فضلا عن انتهاء إضراب في مناجم تشيلية مما يعني زيادة الإنتاج.



وأعلنت واحدة من أكبر الشركات المنتجة للنحاس في العالم "أنتوفاجاستا" التشيلية التوصل إلى اتفاق مع اتحاد العمال لإنهاء الإضراب في منجم "لوس بيلامبيريس" من خلال الموافقة على زيادة الرواتب والمكافآت والحوافز.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بانخفاضه بنفس النسبة الأمر الذي جدد القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد الأكبر في العالم.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 258.4 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 261.3 دولار وأقل سعر عند 257.3 دولار.