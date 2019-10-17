شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تعليقات المدير التنفيذي لمنظمة أوبك ،والتي تشير إلى احتمال إجراء تخفيضات أعمق فى الإنتاج للحفاظ على استقرار السوق ،ويكبح المكاسب استمرار مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ،بجانب تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.24$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.92$، وسجل أدنى مستوي عند 52.55$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 59.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.90$ ، وسجل أدنى مستوي عند 58.38$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء فقد الخام الأمريكي نسبة 1.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة فى الصين.

قال المدير التنفيذي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو إن المنظمة ستفعل كل ما فى وسعها بالاشتراك مع المنتجين الحلفاء للحفاظ على استقرار سوق النفط بعد عام 2020.

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وينفذ تحالف "أوبك بلس" اتفاقا عالميا لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020 ، بهدف دعم الأسعار وتحقيق المزيد من التوازن بالسوق.

من ناحية أخرى حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستخفض نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية فى عامي 2008-2009.

ويعد تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الوقود ،أحد أسباب هبوط أسعار النفط خلال النصف الثاني من هذا العام ،بجانب استمرار ضخ الولايات المتحدة مستويات قياسية من الإنتاج.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر الخميس البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية ، تأخرت التقارير يوما واحدا بسبب عطلة عام فى البلاد يوم الاثنين.