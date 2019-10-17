شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يمدد خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليمدد خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع تراجع مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة مع توالي الأنباء الإيجابية عن محادثات الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي ،وقرب التوصل لاتفاق يمنع خروج البلاد الفوضوي نهاية الشهر الجاري.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 98.16 نقطة الأدنى منذ 20 أيلول/سبتمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.32 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.42 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ،فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعد أستأنف هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعدما عزز محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي وبيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.

يضغط سلبا على الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ،تراجع مستويات الطلب على العملة كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى مقابل تزايد عمليات شراء الجنيه الإسترليني واليورو ، خاصة مع توالي الأنباء الإيجابية عن محادثات الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي ،وقرب التوصل لاتفاق يمنع خروج البلاد الفوضوي نهاية الشهر الجاري.

استمرت مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي" بريكست" فى الساعات الأولى من يوم الأربعاء ،مع سعي رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" للتوصل إلى اتفاق مع بروكسيل قبل اجتماع زعماء أوروبا غدا الخميس.

وأفادت وسائل إعلام بريطانيا يوم الثلاثاء أن الطرفين كانا على شفا اتفاق بعد أن قدمت المملكة المتحدة تنازلات لمطالب الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الأيرلندية ،ويمكن نشر مسودة الصفقة اليوم الأربعاء إذا تم الانتهاء من التفاصيل.