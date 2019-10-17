شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات قوية على صكوك «الدار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت «الدار للاستثمار»، أمس، عن نجاحها في بيع صكوك مقوَّمة بالدولار بقيمة اسمية بلغت 500 مليون دولار، بمعدل ربح ثابت لأجل 10 سنوات.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح عند 3.875%، وهو الأدنى في تاريخ إصدارات «الدار»، وذلك بفضل الطلب القوي من المستثمرين. وتشكل هذه الصكوك أول إصدار عام لأجل 10 سنوات لجهة في أبوظبي، وفاقت طلبات الاكتتاب المعروض بأكثر من 6 مرات، وتم تخصيص 71% من إجمالي الصكوك للمستثمرين العالميين.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة: يمثل نجاح هذه الصفقة دليلاً قوياً على ثقة مجتمع الاستثمار العالمي باقتصاد أبوظبي وقدرات شركة الدار العقارية.

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