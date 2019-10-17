«التجزئة» الأمريكية تتراجع 0.3% للمرة الأولى في 7 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تنجح الأسهم الأمريكية في تسجيل نتائج إيجابية في مستهل جلسة، أمس الأربعاء، بعد صدور بيانات مبيعات ضعيفة لقطاع التجزئة، إلى جانب استمرار مخاوف الحرب التجارية من الضغط على الأسواق. وانخفض مؤشر داو جونز 45 نقطة، بواقع 0.2%. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.2% في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%.

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية للمرة الأولى في سبعة أشهر في سبتمبر/‏أيلول، ما يشير إلى أن الضعف الذي يقوده قطاع الصناعات التحويلية قد يمتد إلى الاقتصاد الأوسع نطاقاً، ليبقي الباب مفتوحاً أمام خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونزلت مبيعات التجزئة 0.3% الشهر الماضي مع تراجع إنفاق الأسر على السيارات ومواد البناء والهوايات والمشتريات عبر الإنترنت، وهذا أول انخفاض منذ فبراير/‏شباط.

وأوروبياً، تراجعت الأسهم أمس الأربعاء، بعد تقلبات حادة خلال الأسبوع المنصرم؛ إذ أبقت الضبابية التي تكتنف نتيجة محادثات المحاولة الأخيرة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستثمرين محجمين عن تكوين مراكز في السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المئة بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ مايو/‏أيار 2018. وفي بورصة طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من 10 أشهر أمس الأربعاء، في الوقت الذي دفع فيه تراجع الين أسهم شركات التصدير القيادية للارتفاع، بينما تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق لتقتفي أثر الشركات المناظرة لها في «وول ستريت».

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1.2 في المئة ليغلق عند 22472.92 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من ديسمبر/‏كانون الأول بعد أن زاد 1.9% الثلاثاء.