64 % من الموظفين يثقون بالروبوتات أكثر من مديريهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت دراسة الذكاء الاصطناعي في العمل، السنوية الثانية التي أجرتها «أوراكل» مع «فيوتشر وركبليس»، أن الناس يضعون ثقتهم في الروبوتات أكثر من مديريهم. وشملت الدراسة 8370 موظفاً يعملون في مناصب المديرين، ورؤساء أقسام الموارد البشرية في 10 دول. وقال 64% من المستطلعين إنهم يثقون في الروبوتات أكثر من مديريهم ويتجهون إلى الروبوتات بدلاً منهم طلباً للنصح والمشورة.

وأبلغ الموظفون والمديرون ورؤساء أقسام الموارد البشرية حول العالم بتغلغل أكبر للذكاء الاصطناعي في العمل، مع ترحيب كثير منهم بهذا الاتجاه بتفاؤل.

ويستخدم 62% من الموظفين في الإمارات الذكاء الاصطناعي (77% الصين، 78% الهند، 32% فرنسا، و29% اليابان). وفي الإمارات، يتجه الرجال (76%) أكثر من النساء (64%) لاستشارة الذكاء الاصطناعي.

ويشعر الموظفون في الهند (60%) والصين (56%) بالحماس الأكبر للذكاء الاصطناعي، يليهم موظفو الإمارات (44%) وسنغافورة (41%) والبرازيل (32%).

ويقع الموظفون في الهند (89%) والصين (88%) في قمة الترتيب من ناحية الثقة بالروبوتات مقارنة بمديريهم، يليهم سنغافورة (83%)، والبرازيل (78%)، واليابان (76%)، والإمارات (74%).